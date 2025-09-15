Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este lunes 15 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

