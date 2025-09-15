Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 15 de septiembre prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

