Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 15 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

