Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 13 de octubre informa que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Según se informó, el clima presenta un 14% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 14 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Lunes 20 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21