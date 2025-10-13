Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este lunes 13 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 19 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

