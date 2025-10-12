La madrugada de este domingo, elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, pertenecientes al Comando Tiburón, lograron la detención de un menor de apenas 14 años de edad conocido como “El Niño Sicario”, junto con otro joven identificado como “El Chuncho”, durante un operativo realizado en la ranchería Corregidora, quinta sección del municipio de Centro, Tabasco.

De acuerdo con los reportes oficiales, ambos fueron identificados como presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro, asesinato y venta de drogas en la zona de la Isla y municipios aledaños.

Según las autoridades, el menor portaba una subametralladora tipo Uzi al momento de su detención e intentó accionar el arma para repeler a los elementos de seguridad. Sin embargo, el arma se atascó, lo que permitió su captura sin que se registraran lesionados.

Durante la revisión, los agentes decomisaron una mochila con varias dosis de droga y cartulinas con mensajes amenazantes dirigidos a grupos rivales. Al inspeccionar su teléfono celular, localizaron videos que vinculan al menor con diversos hechos violentos, entre ellos el secuestro de una mujer que habría sido liberada días después, así como imágenes de otra presunta víctima del municipio de Paraíso, quien habría sido asesinada y enterrada en el patio trasero de una casa de seguridad.

En la misma acción fue detenido “El Chuncho”, quien presuntamente operaba bajo las órdenes de otro sicario actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset).

Las autoridades informaron que ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su participación en los delitos mencionados.

