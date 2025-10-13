Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 13 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 78%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque