Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 13 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 54% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 53%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 25

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

