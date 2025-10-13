Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este lunes 13 de octubre determina que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 17 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

