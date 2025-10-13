Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 13 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 20 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

