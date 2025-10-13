Lunes, 13 de Octubre 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 13 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 20 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

