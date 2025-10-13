Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 13 de octubre prevé que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 14 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 17 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Guadalajara