Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 13 de octubre prevé que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 14 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 17 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

