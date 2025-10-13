Lunes, 13 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 13 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones