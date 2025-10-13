Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 13 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara