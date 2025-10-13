Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el lunes 13 de octubre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este lunes 13 de octubre anticipa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

