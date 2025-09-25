Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 25 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Miércoles 1 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 2 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

