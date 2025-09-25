Jueves, 25 de Septiembre 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 25 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

