Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 25 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Monterrey