Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este jueves 25 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

