Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 25 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

