Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 25 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 28 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Zapopan