Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este jueves 25 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 28 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

