Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 25 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24