Jueves, 25 de Septiembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 25 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

