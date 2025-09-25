Jueves, 25 de Septiembre 2025

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este jueves 25 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 78%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

