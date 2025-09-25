Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 25 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 76%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

