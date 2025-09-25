Jueves, 25 de Septiembre 2025

Jalisco

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 25 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

El clima en Chapala para este jueves 25 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 68%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

