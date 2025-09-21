Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 21 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Domingo 28 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

