Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 21 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

