Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 21 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16