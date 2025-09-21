Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 21 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala