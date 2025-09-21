Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 21 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

