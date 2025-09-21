Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 21 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Ciudad de México