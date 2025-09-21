Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 21 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

