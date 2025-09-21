Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este domingo 21 de septiembre anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se anuncia, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

