Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este domingo 21 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

