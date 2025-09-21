Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 21 de septiembre determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

