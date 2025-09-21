Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 21 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

