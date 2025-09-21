Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este domingo 21 de septiembre anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 22 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

