Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 19 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 20 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 21 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

