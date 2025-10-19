Domingo, 19 de Octubre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este domingo 19 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 20 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 21 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

