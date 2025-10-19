Domingo, 19 de Octubre 2025

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este domingo 19 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 20 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Jueves 23 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

