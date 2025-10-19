Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 19 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 85%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

