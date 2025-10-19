Exjugador de Tigres fue detenido por homicidio de agentes de tránsito

El viernes la policía detuvo a cuatro individuos en Culiacán, Sinaloa, tras el homicidio a dos agentes de tránsito en el sector San Rafael. Entre los detenidos, se encuentra el exfutbolista de Tigres, Edgar "N" de 23 años.

De acuerdo con medios locales, los detenidos fueron identificados como Pilar Guadalupe "N", Alejandro "N", Carlos Abraham "N", de 15 años, y Edgar "N", de 23 años, luego de una persecución policial al intentar huir de la escena del crimen.

Al ser detenidos, la policía confiscó seis armas largas, cuatro armas cortas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos de diversos calibres.

Edgar Zamudio Rosales, identificado como exjugador de Tigres, fue parte de las fuerzas básicas del conjunto regiomontano entre 2017 y 2019. Nunca logró destacar más allá de un gol en el Clásico Regio contra Rayados en su último año.

El caso sigue en investigación para determinar grados de culpabilidad.