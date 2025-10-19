Domingo, 19 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 19 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Monterrey
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones