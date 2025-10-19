Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 19 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 21 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá