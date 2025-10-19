Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 19 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

