Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 19 de octubre prevé que estará con algo de nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Lunes 20 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Martes 21 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11