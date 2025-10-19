Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 19 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 20 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

