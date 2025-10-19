Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 19 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 20 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Viernes 24 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala