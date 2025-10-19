Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 19 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 71%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

