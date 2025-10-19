Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 19 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 71%.Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos