Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

El clima en Tapalpa para este domingo 19 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 21 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

