Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

El clima en Guadalajara para este domingo 19 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 20 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

