Este 12 de septiembre, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) , ha publicado que se prevé que la depresión tropical Trece-E, se intensifique a tormenta tropical, misma que se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Su circulación y desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico Sur del país, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes y rachas de viento de 50 a 70 km/h en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco .

Por otra parte, una vaguada en altura extendida sobre el oriente del golfo de México y al norte de la península de Yucatán, en combinación con humedad del golfo de México y mar Caribe y con la aproximación de una onda tropical, propiciarán lluvias puntuales intensas en algunos estados del sur y el oriente de la República Mexicana.

Al mismo tiempo, el monzón mexicano, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur.

A su vez, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en estados del centro y centro-sur, así como intervalos de chubascos en algunas entidades del centro-norte .

Pronóstico de lluvias para hoy 12 de septiembre de 2025

INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS ESTADOS AFECTADOS Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato

Este viernes, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo esperan las mayores afectaciones por lluvias intensas con una acumulación de agua de hasta 150 mm.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 12 de septiembre de 2025

VIENTOS ESTADOS AFECTADOS De 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca y costas de Colima, Michoacán y Guerrero De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo OLEAJE ESTADOS AFECTADOS De 2.5 a 3.5 metros de altura Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero De 1 a 2 metros de altura Costa occidental de la península de Baja California y costas de Oaxaca y Chiapas

Te recomendamos: Este será el día más lluvioso en Guadalajara el fin de semana del 12 al 14 de septiembre

Las lluvias que se prevén para esta jornada podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas máximas que podrían superar los 35 °C en zonas del noroeste, norte y noreste del país, así como en zonas del centro y sur del litoral del Pacífico mexicano, sur del litoral del golfo de México y península de Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 12 de septiembre de 2025

TEMPERATURA ESTADOS AFECTADOS Máximas de 35 a 40 °C Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Máximas de 30 a 35 °C Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz

Te puede interesar: Este es el debate en redes sociales tras el asesinato de Charlie Kirk

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF