De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la depresión tropical “Trece-E”, la cual se prevé que se intensifique a tormenta tropical frente a las costas de Guerrero y Michoacán; la vaguada monzónica; una vaguada en altura extendida sobre el oriente del golfo de México y al norte de la península de Yucatán; y la aproximación de una onda tropical a Quintana Roo, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera una fuerte lluvia eléctrica en horas de la tarde-noche.

¿Lloverá hoy 12 de septiembre en Guadalajara?

De acuerdo con la cadena Meteored, en la caótica ciudad de Guadalajara, el cielo permanecerá nublado; con temperaturas que oscilarán de los 27 a los 15 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 36 km/h. Asimismo, se registra una lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 4.1 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

12:00 a 02:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.5 mm 04:00 a 05:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.6 mm 06:00 a 07:00 PM Tormenta (100%) Acumulación de agua de 2.8 mm 08:00 a 09:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.2 mm 10:00 a 11:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.

Por último, el SMN informó que, la depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico, se localizó a 120 kilómetros al sursureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 175 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

