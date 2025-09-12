La mañana de este viernes, la depresión tropical Trece-E se intensificó a la tormenta tropical “Mario”, en el océano Pacífico, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Actualmente, el ciclón se localiza a 65 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Continúa el pronóstico de lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, extendiéndose hacia la costa de Jalisco en el transcurso de la tarde de hoy.

¿Cuál será su trayectoria?

De acuerdo con el pronóstico, se mantendrá en el Pacífico como tormenta tropical desde hoy 12 hasta el martes 16 de septiembre. Mantendrá su desplazamiento en paralelo hasta La Paz, Baja California Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, establece zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, ambas localidades en Michoacán.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

