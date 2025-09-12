Metro CDMX: Este será el horario de servicio el 15 y 16 de septiembre

Este 2025 se conmemoran 215 años del inicio de la Independencia de México, encabezada por Miguel Hidalgo, considerado uno de los grandes héroes nacionales. Como cada año, las celebraciones patrias representan para los mexicanos un momento de orgullo y libertad tras la época de dominio español.

Cierres en calles y vialidades

Con motivo del primer Grito de Independencia que dará la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades capitalinas anunciaron restricciones en el tránsito de varias zonas del Centro Histórico. La plancha del Zócalo permanecerá cerrada desde las 8:00 de la mañana del 15 de septiembre, al igual que calles aledañas:

Avenida 20 de Noviembre

Tacuba y Monte de Piedad

José María Pino Suárez y Venustiano Carranza

5 de Mayo y Palma

Cambios en el transporte público

Aunque el 15 de septiembre no es día feriado oficial, los sistemas de movilidad de la Ciudad de México operarán con horarios especiales debido a los festejos patrios:

Metro: de 5:00 AM a 1:00 AM en las líneas 2, 3, 8, 9 y B; el resto mantendrá su servicio habitual hasta medianoche.

Metrobús: de 4:30 AM a 12:00 AM. La línea 4, ruta Sur suspenderá operaciones a las 17:00 horas, mientras que las líneas 6 y 7 cerrarán parcialmente desde las 14:00 horas.

Tren Ligero: de 5:00 AM a 11:30 PM; la estación Tasqueña continúa cerrada por remodelación.

RTP: de 5:00 AM a 12:00 AM.

Cablebús: de 5:00 AM a 11:00 PM.

En este sentido, los mayores ajustes se verán reflejados en el Metro y Metrobús, por lo que se recomienda a los usuarios prever sus traslados con anticipación.

BB