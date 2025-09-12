Viernes, 12 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Ciudad de México

Sube el viernes la cifra de muertos por explosión en Iztapalapa

Un total de 54 personas siguen hospitalizadas tras el incidente registrado el pasado miércoles

Por: Oralia López

La explosión de una pipa de gas LP se habría originado por la volcadura del vehículo en la alcaldía de la Ciudad de México. SUN / J. C. Williams

La explosión de una pipa de gas LP se habría originado por la volcadura del vehículo en la alcaldía de la Ciudad de México. SUN / J. C. Williams

Este viernes 12 de septiembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, actualizó la información sobre muertos tras la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con información de varios medios nacionales que citan a la mandataria, al momento suman 10 personas fallecidas tras el estallido que ocasionó la volcadura de un camión cargado con 49 mil 500 litros del combustible el pasado miércoles 10 de septiembre, a la altura del puente La Concordia. Según el reporte, 54 personas más siguen hospitalizadas en diferentes clínicas de la capital del país.

En momentos más información...

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

EN VIVO, actualizaciones tras la explosión de pipa en Iztapalapa

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones