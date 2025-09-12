Este viernes 12 de septiembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, actualizó la información sobre muertos tras la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con información de varios medios nacionales que citan a la mandataria, al momento suman 10 personas fallecidas tras el estallido que ocasionó la volcadura de un camión cargado con 49 mil 500 litros del combustible el pasado miércoles 10 de septiembre, a la altura del puente La Concordia. Según el reporte, 54 personas más siguen hospitalizadas en diferentes clínicas de la capital del país.

En momentos más información...

