Este será el día más lluvioso en Guadalajara el fin de semana del 12 al 14 de septiembre

De acuerdo a los datos publicados el día de hoy por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este jueves, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo de ciclón tropical se desplazará al sur de Guerrero: su circulación interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluido el valle de México, con lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero .

El estado espera para esta jornada cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales intensas (75 a 150 milímetros) acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Durante la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso con rachas de hasta 45 km/h.

Pronóstico de lluvias en el estado para los próximos tres días

Día Intensidad de lluvias Acumulación de agua Viernes Fuertes con puntuales muy fuertes 50 a 75 mm Sábado Fuertes con puntuales muy fuertes 50 a 75 mm Domingo Fuertes con puntuales muy fuertes 50 a 75 mm

Este será el día más lluvioso en Guadalajara este fin de semana

Según información de Meteored, este es el pronóstico de lluvias para los próximos días en la Perla Tapatía. Toma tus precauciones y planifica tu fin de semana de manera informada.

Día Probabilidad de lluvia en el territorio Acumulación de agua Temperaturas máxima y mínima Viernes 80 % 5.1 mm 27 / 16 °C Sábado 70 % 0.8 mm 26 / 15 °C Domingo 70 % 3.6 mm 26 / 15 °C

Según los datos, se prevé que el día más lluvioso sea mañana viernes 12 de septiembre . Toma en cuenta que los pronósticos del tiempo en la ciudad pueden variar en las próximas horas.

Con información de SMN y Meteored.

