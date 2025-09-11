El día de ayer, el activista conservador y aliado cercano a Donald Trump, Charlie Kirk , fue asesinado de un disparo en una Universidad de Utah.

El gobernado, Spencer Cox, calificó el ataque —realizado desde una azotea— como un "asesinato político".

" Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. [...] Quiero dejar muy claro que este es un asesinato político ".

Videos publicados en redes sociales desde la Universidad del Valle de Utah muestran a Kirk hablando en un micrófono de mano mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas " El Regreso Estadounidense " y " Demuestra que estoy equivocado ".

Entonces se escucha un solo disparo y se puede ver a Kirk levantando su mano derecha mientras un gran volumen de sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Se oye a espectadores atónitos jadear y gritar antes de que la gente comience a correr.

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro. Inmediatamente antes del tiroteo, Kirk estaba respondiendo preguntas de un miembro de la audiencia sobre tiroteos masivos y violencia armada .

Había unas 3 mil personas en la audiencia, según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Utah , que también dijo que el departamento de policía de la universidad tenía a 6 agentes que trababan en el evento, junto con el equipo de seguridad de Kirk.

El deceso fue anunciado en redes sociales por Trump, quien dijo que Kirk, de 31 años, cofundador y director general de la organización juvenil Turning Point USA, era " grande, e incluso legendario ". Horas más tarde publicó un video grabado desde la Casa Blanca en el que se refirió a Kirk como un " mártir por la verdad y la libertad " y culpó del asesinato a la retórica de la " izquierda radical ".

Donald Trump: «Pido a todos los estadounidenses que se comprometan con los valores estadounidenses por los que Charlie Kirk vivió y murió. La libertad de expresión, la ciudadanía, el estado de derecho y la devoción patriótica y el amor a Dios»: https://t.co/bhxzLMIIKI pic.twitter.com/PKAm0a4nQj— Informe Orwell (@InformeOrwell) September 11, 2025

Debate en X por el fallecimiento de Charlie Kirk

En redes sociales, las y los usuarios, en su mayoría de Estados Unidos, han reaccionado ante este trágico hecho en la Universidad de Utah. Una parte de ellos afirma que el hecho es lamentable y que haber asesinado a este activista conservador no fue, ni será en el futuro, la solución ante conflictos políticos e ideológicos, especialmente los relacionados a la legalidad de la portación de armas.

Charlie Kirk aseguraba que las vidas que se perdían por ataques de arma de fuego hacían valiosa la existencia de la segunda enmienda. X / @Ronxyz00

"Charlie Kirk ha defendido cada masacre en Gaza y ha usado cada plataforma disponible para justificar la estrategia de hambruna que propició Israel". X / @broseph_stalin

Usuarios aseguran que haber asesinado a este activista conservador no terminará con la guerra política e ideológica que está sucediendo en Estados Unidos. X / @mehdirhasan

"Charlie Kirk merece la misma empatía, compasión y respeto que se le dio a George Floyd, Ahmound, Breonna Taylor y sus familiares". X / @TalbertSwan

Otra gran parte de todos los comentarios y tweets que se han emitido celebran el deceso del joven activista debido a sus ideas conservadoras que incitaban al odio hacia las personas trans, la comunidad LGBT+ y los migrantes.

Parte del activismo que llevó a cabo Kirk incluyó desestimar, mediante argumentos y debates públicos, así como a través de sus redes sociales, que el Estado de Israel fungiría como genocida de las y los habitantes de la Franja de Gaza.

Usuarios desestiman que la muerte de Charlie Kirk lo conviertan en un mártir como lo afirmó Donald Trump. ESPECIAL / X

"Última hora: Charlie Kirk pierde el debate por la legalidad de las armas". X / @InkMasterbator

Usuarios aseguran que Charlie Kirk murió de la forma en que "profesaba" vivir. ESPECIAL / X

Desde que Trump hizo público el video donde define a Kirk como un mártir tras su violento fallecimiento, el debate se ha encendido y ha mantenido a Charlie Kirk como tendencia.

Con información de AP.

