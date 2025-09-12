Viernes, 12 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Movilizaciones CDMX

Estudiantes de la UNAM se movilizarán HOY por este motivo; planifica tu ruta

Este viernes 12 de septiembre, 9 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por movilizaciones ciudadanas; estas serán las vialidades afectadas

Por: Fabián Flores

Este viernes 12 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), ha compartido los puntos donde se esperan las movilizaciones. X / @C5_CDMX / SUN / ARCHIVO

Este viernes 12 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), ha compartido los puntos donde se esperan las movilizaciones. X / @C5_CDMX / SUN / ARCHIVO

Durante la jornada de este viernes 12 de septiembre, diversas organizaciones sociales de la Ciudad de México llevarán a cabo movilizaciones que afectarán algunas vialidades capitalinas.

Entre las concentraciones se cuentan la de un grupo de 40 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes marcharán por la “Olla Popular”, que busca garantizar el acceso a una alimentación digna dentro de las escuelas de esta institución educativa, fomentando la solidaridad y el apoyo mutuo entre la comunidad estudiantil.

Lee también: Este es el debate en redes sociales tras el asesinato de Charlie Kirk 

Movilizaciones para este 12 de septiembre de 2025

Esta mañana del 12 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), ha compartido a través de sus redes sociales los puntos donde se esperan las movilizaciones para este viernes en la CDMX.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas  Concentración. Avenida Independencia 82, Colonia Centro
12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 
12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera 
12:00 horas Concentración. Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Colonia Centro

ALCALDÍA TLALPAN 

HORARIO AFECTACIONES
08:00 horas Concentración. Carretera Picacho-Ajusco 24, Colonia Héroes de Padierna

ALCALDÍA MILPA ALTA  

HORARIO AFECTACIONES
09:00 horas Concentración. Avenida México Norte y Constitución, Colonia Villa Milpa Alta

Te recomendamos: Aplican contraflujo en Adolf B. Horn: conoce los detalles y rutas alternas 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES
11:00 horas Concentración. División del Norte 906, Colonia Narvarte Poniente

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES
13:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA XOCHIMILCO

HORARIO AFECTACIONES
14:00 horas Concentración. Avenida Guadalupe I. Ramírez 4, Colonia El Rosario

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES
15:00 horas Concentración. Avenida Capitán Carlos León, Colonia Peñón de los Baños

ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS

HORARIO AFECTACIONES
19:00 horas Concentración. Avenida Contreras 3000, Colonia San Jerónimo Lídice

Te puede interesar: Pese a presencia del gusano barrenador, se reducen recursos para sanidad e inocuidad 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones