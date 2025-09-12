Durante la jornada de este viernes 12 de septiembre, diversas organizaciones sociales de la Ciudad de México llevarán a cabo movilizaciones que afectarán algunas vialidades capitalinas.

Entre las concentraciones se cuentan la de un grupo de 40 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes marcharán por la “Olla Popular” , que busca garantizar el acceso a una alimentación digna dentro de las escuelas de esta institución educativa, fomentando la solidaridad y el apoyo mutuo entre la comunidad estudiantil.

Movilizaciones para este 12 de septiembre de 2025

Esta mañana del 12 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), ha compartido a través de sus redes sociales los puntos donde se esperan las movilizaciones para este viernes en la CDMX.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Avenida Independencia 82, Colonia Centro 12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera 12:00 horas Concentración. Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Colonia Centro

ALCALDÍA TLALPAN

HORARIO AFECTACIONES 08:00 horas Concentración. Carretera Picacho-Ajusco 24, Colonia Héroes de Padierna

ALCALDÍA MILPA ALTA

HORARIO AFECTACIONES 09:00 horas Concentración. Avenida México Norte y Constitución, Colonia Villa Milpa Alta

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES 11:00 horas Concentración. División del Norte 906, Colonia Narvarte Poniente

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 13:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA XOCHIMILCO

HORARIO AFECTACIONES 14:00 horas Concentración. Avenida Guadalupe I. Ramírez 4, Colonia El Rosario

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES 15:00 horas Concentración. Avenida Capitán Carlos León, Colonia Peñón de los Baños

ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS

HORARIO AFECTACIONES 19:00 horas Concentración. Avenida Contreras 3000, Colonia San Jerónimo Lídice

